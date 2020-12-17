若遇見科學無法解釋的現象，恐令人感到害怕。一名女子分享媽媽的出遊照，發現旁邊多出一隻手，她說看到當下一陣頭暈，而其他網友看了也直呼「超級毛」。

該名網友15日於臉書《靈異公社》發文指出，日前媽媽與好友一同出遊，收到好友傳來的美照，放大看旁邊竟出現一隻詭異的手掌，媽媽很確定拍照當下旁邊沒有任何人，原PO問「大家看了會暈嗎？旁邊的是哪位？」

不少網友了原PO分享的照片後，都直呼非常的毛，更有人表示「後面還有很多鬼頭」。（圖／翻攝自靈異公社）

貼文曝光後，網友全都毛骨悚然，直呼「我頭真的好暈」，有人將照片放大驚見，鬼手少了大拇指；其他網友也圈出照片其他詭異處，表示「後面還有很多（鬼頭）」，更直指照片中的「小心地滑」標語，警告意味相當濃厚，要原PO媽媽趕快去收驚，不然就來不及了。

不過也有另一派網友認為，這只是拍照角度造成的視覺錯誤，或是經過後製，分析鬼手的邊緣太銳利，光影沒處理好，也可能是拍照手動的殘影，不少人直批「這是一張很假的合成圖，漏洞百出」。對此，原PO則表示「拍照是媽媽的好友，也是一名有年紀的阿姨，根本不會使用修圖軟體」。

(中時新聞網)