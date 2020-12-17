有些人吃飯時喜歡喝茶、咖啡，尤其市面上許多標榜解油膩的茶飲，更被奉為「正餐標配」。但你知道嗎？茶、咖啡容易阻礙人體對鐵質的吸收，一旦鐵質攝取不足，反而會導致倦怠、頭痛、心悸甚至掉髮等毛病，不可不慎！

研究指出，喝1杯茶會降低64%的鐵質吸收率、1杯咖啡會降低39%，營養師建議飯後應避免馬上喝茶或咖啡，原因就在於茶含有妨礙腸道吸收鐵質的「鞣（因同柔）酸」。

「鞣酸」不是全然不好，其實它是非常好的抗氧化物，能抑制食物在體內變成亞硝酸鹽（致癌物質），更能降低癌細胞活性。此外，「鞣酸」也可以降低血栓形成、防止動脈硬化、脂肪堆積，保護心臟血管。

茶是所有食物中「鞣酸」含量最高的，嗜吃肉類的人若搭配飲茶，可降低蛋白質對身體的負擔。但問題就在於，它同時也會破壞鐵質吸收，鐵是血紅素成分之一，可幫助紅血球運送氧氣至全身器官，鐵質不足，對身體的影響不言可喻。

另外，鈣質也會和鐵質競爭，當腸道吸收過多的鈣，自然鐵的吸收跟著下降，所以邊吃飯邊喝牛奶最好也不要。一般建議早餐時盡量攝取一天所需的鈣質，午、晚餐以鐵質為主。

(中時新聞網)