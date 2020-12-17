大陸央視新聞17日報導，瑞典時間12月16日，斯德哥爾摩上訴法院裁定，停止斯德哥爾摩行政法院頒布的臨時禁止令，但華為有權訴請瑞典電信監管局（PTS）重新考慮排除華為5G參與瑞典頻譜拍賣的決定。華為為此發表聲明指出，為保護瑞典ICT產業各方利益，頻譜拍賣只有在瑞典電信監管局與所有利益相關方充分溝通、並達成一致意見的前提下，才能進行。

瑞典電信監管局得知裁定結果後表示，將要聯繫參與拍賣的各方，這意味著拍賣不會在12月進行。

華為對上訴法院裁定發表聲明稱：「上訴法院肯定了華為的主張，瑞典電信監管局關於5G頻譜的附加條件可以被訴，其決定對華為有重大影響，華為有權上訴，否定了瑞典電信監管局的上訴理由。該裁決清楚地表明，瑞典電信監管局沒有遵守正當程式，沒有在5G頻譜的附加條件決定前，將華為作為相關方徵詢意見。」

上訴法院同時指出，該案的最終結果存在不確定性。這意味著，華為起訴瑞典電信監管局案件的最終判決結果，有可能導致瑞典電信監管局撤銷或重新評估5G頻譜的附加條件。「因此我們敦促，為保護瑞典ICT產業各方利益，頻譜拍賣只有在瑞典電信監管局與所有利益相關方充分溝通並達成一致意見的前提下才能進行。」

央視報導，瑞典原定11月10日開始5G頻譜拍賣。10月20日，瑞典電信監管局公布了營運商參與競拍的附加條件，排除中國大陸華為及中興設備，並要求現有設備在2025年前移除。

「華為瑞典」於11月5日就拍賣附加條件，向瑞典斯德哥爾摩行政法院提起行政訴訟並聲請假處分，行政法院於11月9日頒發臨時禁止令，叫停附加條件。瑞典電信監管局當即決定延遲拍賣，並於11月16日針對臨時禁止令，向上訴法院提起上訴。

上訴法院停止了11月9日斯德哥爾摩行政法院頒布的臨時禁令，瑞典斯德哥爾摩行政法院將繼續對華為起訴瑞典電信監管局的案件進行審理。

(中時 )