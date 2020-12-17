第一保(2852)昨天召開法人說明會，手上持股今年表現較為平淡，也沒有布局電子股及持有漲幅翻倍的台積電(2330)，以年報內容來看，多持有金融、營建等傳產股，雖然股息收入與去年差異不大，但欠缺護國神山等電子股的加持，今年前3季投資收益0.57億元，若加計已經實現利益轉入保留盈餘部分，投資收益估計約2億多元，要趕上去年全年3.91億元的水準，第4季要相當拚。

第一保今年前3季簽單保費收入53.01億元，年成長1.29％，自留保費收入42.40億元，年成長4.68％，保費持續穩定增加。業務結構部分，汽車任意險占比55.93％、火災保險占比16.6％，占比都比去年增加，也反映今年車市、房市的表現。

今年前3季稅前淨利2.43億元，其中投資收益0.56億元，核保利益1.87億元，每股稅後盈餘0.62元，資本適足率826％，每股淨值22.02元。

今年第1季受到新冠肺炎沖擊，第一保投資產生未實現評價損失，但疫情逐漸穩定之下，至第3季評價損失已縮小幅度，今年截至第3季資產配置總額為128.12億元。整體配置金融機構存款占比29.26％，公債比重占比8.35％，金融債券占比11.55％，公司債占比2.57％，股票占比19.64％，受益憑證（基金）占比11.28％，證券化商品占比11.26％，國外投資占比4.57％，不動產占比11.26％。

相較於2019年底，股票占比由26.55％下降至19.64％，金額由34.12億元下降為25.16億元。主要因受疫情及國際經濟情勢影響，資本市場風險不確定因素等險性資產股票配置減持，採保守操作，實現獲利部位，處分已經達預定投資報酬率透過其他綜合損益按公允價值衡量的權益證券，投資處分利得轉入保留盈餘。

今年台積電3月下旬曾經跌到235.5元，但到12月已經衝上525元歷史新高價，台股指數能持續創歷史新高，台積電居首功。不過，第一保的年報顯示，去年底持股主要在台泥(1101)、遠東新(1402)、台肥(1722)等傳產股，以及遠東銀(2845)、未上市的陽信銀行，另外還有華固(2548)、宏盛(2534)、長虹(5534)等營建股，並無布局人氣匯聚的電子股，而第一保投資收益從2017年以來連續三年都在3億元以上，去年甚至達到3.91億元，今年投資收益下降，全年獲利不易達到去年水準。

(時報資訊)