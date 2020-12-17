後疫情時代，宅經濟持續發燒，大成(1210)集團投資24億元的嘉義馬稠後產業園區打造國內最大規模的食品加工廠，2021年第一季投產後產能擴大，新產品將更多元，除了主攻國內市場，更有機會外銷至國外。

大成認為，2021年食品產業的發展方向，後疫情時代宅經濟將持續發燒，電商通路崛起，冷凍調理食品市場成長，而在地生產成為主流，另外，保健養生概念、客製化創意食品、植物蛋白質食品興起是市場上的重要指標。

大成食品事業處副總經理黃進鏗指出，台灣冷凍食品市場過去三四年來，平均每年以1成以上的速度增加，主要隨著人口及家庭結構改變，加上食品生產冷凍運輸和倉儲管理技術提升，今年疫情更加速冷凍食品需求大幅提升，尤其是網路電商平台與量販超市的銷售量明顯成長，大成今年新品上市的項目，今年更比去年大幅成長70%，銷售業績因為有新品上市及新通路的布建，增長約30%以上。

大成今年也宣布加入植物肉的市場，推出全新品牌NEO FOOD新創肉，新創肉在技術和成本上都有突破，研發團隊開發出的植物肉，沒有豆腥味，有纖維感又多汁的絞肉、漢堡、雞塊等相關產品，將陸續上市。

大成集團投資24億元在嘉義馬稠後產業園區打造國內最大規模的食品加工廠，將於2021年第一季投產，食品加工廠佔地8,800坪土地，是一座高效益連續式生產的食品工廠，將會引進最先進的自動化設備，投產後預計產能為每月2500噸，年營業額可達40億。

(時報資訊)