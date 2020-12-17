央行雖然祭出信用管制措施尋求降溫房市，不過，高雄地政局昨(16)日辦理今年第4季開發區土地標售，脫標率約88％，溢價率達54.7%。

此次標案中面積、總價最高最受市場矚目的是第93期重劃區面積2160坪的1筆土地，鄰近國定古蹟的「原日本海軍鳳山無線電信所」生活機能優，吸引15家投資人參與，最後由國揚子公司神揚建設與藏信建設以11.32億元標下，溢價率高達72.36％，每坪標脫價格約52.42萬元。

第87期市地重劃區，1筆面積約93坪土地，由於靠近省道台1線及捷運南岡山站，附近又有岡山文化中心、兆湘國小、公5、公16、陽明公園及劉厝公園，區位條件佳，共18家投資人搶進，最後總價4520萬餘元標脫，溢價率52.51％，每坪標脫價48.4萬元，是本次土地標售案投標封最多的重劃區。

另外，高雄在地建商隆大也以3.32億元標下藍田四段商三土地640.5坪，溢價率51.8%，平均每坪價格為51.8萬元。

(時報資訊)