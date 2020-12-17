類比IC測試廠逸昌(3567)營運逐漸擺脫中美貿易戰衝擊陰霾，今年營運逐季成長、重返成長軌道。公司16日應邀召開法說時表示，由於5G及疫情帶動成品測試需求增加，預期第四季營收可望穩定成長，並據此對明年營運展望維持審慎樂觀看待。

逸昌2020年前三季2.8億元、年增7.53％，毛利率38.08％、營益率24.75％，優於去年同期32.78％、18.78％。雖然匯損致使業外轉虧，稅後淨利0.55億元、年增達38.91％，每股盈餘（EPS）1.63元，優於去年同期1.17元。

逸昌11月自結營收3601萬元，較10月3554萬元小增1.31％、較去年同期3359萬元成長7.21％，站上近2年高點。累計前11月營收3.52億元，較去年同期3.27億元成長7.65％，已逼近去年全年3.6億元表現。

觀察逸昌前11月各測試產品概況，以成品測試占74％為大宗，較去年全年69％顯著提升。非車用晶圓測試占19％居次，與去年全年20％相當。車用晶圓測試占7％，則較去年全年11％明顯下降。

展望後市，逸昌表示，由於5G及新冠肺炎疫情帶來的無接觸需求，居家工作及遠距教育比例增加，帶動公司成品測試需求增加，預期第四季營收可望穩定成長，並據此對明年營運展望維持審慎樂觀看待。

逸昌前三季資本支出約3803萬元，主要投資成品新增測試設備與功能性板卡擴充，本季資本支出估達4000萬元，使全年資本支出達7800萬元，回升至近3年高點。明年則規畫再擴大至1.2億元，主要投資成品新增測試設備、功能性板卡與相關周邊設備。

(時報資訊)