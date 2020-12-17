香格里拉台北遠東國際大飯店為升級餐飲體驗、強化自助餐廳競爭力，斥資8千萬元歷時3個多月改裝6樓的遠東Cafe自助餐廳，於16日以嶄新面貌重新開幕迎賓。全新的遠東Cafe主打10大全新亮點，目標帶動飯店明年餐飲業績成長2～3成。

香格里拉台北遠東國際大飯店業主、遠東集團董事長徐旭東表示，在越是挑戰之際，越要提升產品及競爭力。台灣防疫成果為全球有目共睹，觀察國內觀光旅遊及餐飲消費力不容小覷，相信全新改裝的遠東Cafe將帶動餐飲消費市場，成為自助餐的新地標。

歡慶開業26周年的香格里拉台北遠東國際大飯店，連3年在米其林指南酒店評鑑中，獲得象徵經典風格奢華「黑5」評等肯定。飯店持續致力精進服務及提升設施，續去年底完成3樓遠東宴會廳改裝後，今年8月24日起對6樓的遠東Cafe自助餐廳進行改裝升級。

全新的遠東Cafe自助餐廳由國際知名設計團隊CAP Atelier操刀設計，主打10大全新亮點，包括以12大美食主題區呈現1餐檯1名店概念，並首度攜手名店鼎泰豐跨品牌合作、特別設置鼎泰豐餐檯，成為全台唯一於自助餐廳提供鼎泰豐點心的五星級國際觀光飯店。

同時，有鑒於現代都會的忙碌生活型態與用餐習慣，遠東Cafe自助餐廳除了既有的早餐、午餐、下午茶及晚餐時段餐期外，於每晚8點至9點半特別增設「晚晚餐」時段餐期、並祭出用餐價格76折起優惠，搶攻「晚鳥」用餐商機。

香格里拉飯店集團區域總經理暨台北遠東國際大飯店總經理祖睿德（Randy Zupanski）指出，遠東Cafe自助餐廳貢獻飯店餐飲業績達4成，為僅次於宴會廳的館內餐廳，因此在去年斥資1億元完成宴會廳改裝後，今年再斥資8千萬元改裝遠東Cafe自助餐廳。

祖睿德表示，飯店團隊對此耗時1年多時間規畫執行，顛覆傳統自助餐型形式、以嚴選食材及主廚團隊為展演主角的開放式廚房作為劇場舞台，成為消費者用餐體驗的一部分，並推出周邊文創商品延續用餐體驗，目標帶動明年飯店餐飲業績成長2～3成。

據觀光局統計資訊揭露，香格里拉台北遠東國際大飯店2020年前三季營收5.58億元，較去年同期11.25億元衰退50.34％，主因住房業務受疫情邊境管制衝擊，營收驟降至1.38億元、年減達71.8％，餐飲業務營收3.42億元、亦年減29.93％。

不過，進一步分析顯示，隨著國旅需求爆發、餐飲需求回溫，香格里拉台北國際遠東國際大飯店第三季營收2.06億元，季增達70％、年減40.15％。其中，住房營收0.46億元，季增近1.59倍、年減69.86％，餐飲營收1.32億元，季增達56.42％、年減7.95％。

(時報資訊)