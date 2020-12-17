桃園市議員王浩宇的罷免案將在1月16日投票，桃園市選委會14日公布各投開票所地點，罷免王浩宇團隊也不斷號召民眾，當天一定要出來投票，下架這個不適任的市議員。不過，用來宣傳、關心中壢大小事的臉書粉絲專頁，王浩宇也是經營者之一，卻被抓包砸錢宣傳，挨酸「花錢買廣告，跟你說我有做事喔！」

「花錢告訴你我有做事！」罷免王浩宇粉專指出，王浩宇想讓大家知道他有做事，結果是用「我是中壢人」的粉專買廣告。截圖中可以看見，一則希望王浩宇幫忙改善塞車現象的PO文，顯示「贊助‧由浩宇 王出資」。

「我是中壢人」粉專PO文被發現買廣告，出資者為「浩宇 王」。（圖／摘自罷免王浩宇臉書）

網友看了後表示，「罷免到底」「他說的話我連標點符號都不信」，也有民眾PO出中壢區延平路路況，說「有做事？笑了。鋪路連看都沒來看還敢說路平」。

另外，有網友也貼出留言對話截圖，質疑行政院長蘇貞昌買漫畫打統編，怎麼沒看到王浩宇監督自家人，王浩宇回說「沒報帳又沒違法」，讓該網友忍不住痛批，「他回這個更該罷，中壢人該覺醒」。

網友留言表達對王浩宇的不滿。（圖／摘自罷免王浩宇臉書）

(中時新聞網)