小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(17日）財經重點。

【1】外資歸隊 回補293億

台股年底作帳行情進入尾聲，適逢期權結算，外資16日認錯回補大買293億元，創史上第七大買超，也帶動指數大漲235.94點，收在14,304.46點，成交值2,524.63億元；法人指出，台積電17日除息2.5元，指數蒸發21.4點，但資金行情續發威，台股再戰新高14,427點可期。

【2】央行17日年終理事會 利率估三連凍 匯率成焦點

美國聯準會（Fed）17日凌晨將發布利率會議結論，央行第四季年終理事會下午緊跟著登場，無縫接軌做出最即時的政策因應，金融業者預期，政策利率將連三季不調整，市場相對關注新台幣匯率升升不息及打炒房的下一步。

【3】WEF競爭力報告 三讚台灣

國發會16日指出，受疫情影響，世界經濟論壇（WEF）首度公布沒有排名的競爭力「特別報告」，這份報告肯定此次疫情中台灣在社會安全網及金融體系、醫療體系及歷經傳染病經驗等三方面的表現，報告同時強調未來數位轉型的重要，經濟發展處長吳明蕙表示：「數位化已在我們的基因裡了，明年排名可望更上層樓。

【4】高通：5G毫米波市場將大爆發

2020年全球5G進入商用化，各式應用也開始如雨後春筍般冒出。高通（Qualcomm）看好，在未來5G毫米波（mmWave）上路後，整體市場規模在2035年將上看13.2兆美元，其中智慧製造產值將達4.77兆美元，勝過智慧行動通訊相關應用，冠居所有領域。

【5】破貿易談判僵局 英鎊跳漲

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）16日暗示，英國與歐盟的貿易談判出現進展，未來幾日將是關鍵，激勵英鎊和歐元兌美元匯價大漲。

(中時新聞網)