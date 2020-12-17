網紅陳沂以言語犀利聞名，一針見血的風格累積不少粉絲，不過鮮少在臉書談論私事的她，竟罕見主動談論家庭狀況，她透露自己其實也是「星二代」成員，因為父親的再婚對象，就是1983年以電影《看海的日子》，奪下金馬影后的陸小芬。

陳沂在臉書直接公開表明：「你們知道我爸再婚的對象是陸小芬吧？」更表示放眼演藝圈星二代，只有自己是「姻親關係」，呼籲媒體下次若要細數演藝圈星二代，記得要把她列入名單之中，還要強調是「姻親」非「自然血親」，這樣更能凸顯出品種特別，相較其他星二代根本是一枝獨秀。

陸小芬以電影《看海的日子》奪下金馬影后。（圖／中時資料照）

你們知道我爸再婚的對象是陸小芬吧？ 我那天發現放眼演藝圈星二代，是姻親關係的應該就只有我一個人，一！支！獨！秀！ 希望媒體下次寫星二代要記得把我列進去，強調是「姻親」，非「自然血親」，這樣我品種顯得很特別👍 然後妳們有發現我剪瀏海嗎？ 因... 由陳沂發佈於 2020年12月16日 星期三

對此網友紛紛留言：「陳沂才一講完，陸小芬就登上google搜尋榜了」、「陸小芬是妳2媽，真是驚訝，她是那個年代的女神耶」、「名副其實的星二代加政二代」，立刻掀起一陣討論熱潮。

根據了解，陳沂父親是前國民黨台北市議員陳俊源，母親陳雪芬原本是律師，後來轉戰政壇成為國民黨台北市議員，不過父親昔日牽涉榮星花園弊案被判刑，對此陳沂曾拍攝影片討論此事，並數次公開強調自己不是「貪二代」。

(中時新聞網)