鴻海(2317)表示，MIH電動車（EV）開放平台聯盟公開迄今2個月，已獲得201家夥伴響應，Logo牆將於近日公布，並宣布首款開發者工作平台「EV Kit」將於明年1月對外釋出、2月開放全球開發者預訂，4月底對外交貨。

鴻海指出，作為MIH開放平台的第一步，首款開發者工作平台「EV Kit」將提供聯盟系統開發者線控驅動（Drive-by-wire）的車端平台，開放車端通訊資訊（CAN通訊協議）讓開發者可在自動駕駛、智慧座艙與動力系統上進行開發。

鴻海說明，過往開發者研發系統若要與車端系統整合，均需耗費資源與時間取得車內系統資訊，且無法改變車內設定。未來MIH聯盟成員透過EV Kit，即可參與聯盟討論與規格制訂，除了取得開放的車端載具資訊、亦可不斷優化，使平台更具國際競爭力。

鴻海表示，隨著各家國際大廠加入，MIH聯盟持續成長茁壯。目前加入的201家夥伴，涵蓋了聯網科技（Connected）、智慧駕馭（Autonomous）、共享與服務（Shared & Services）、電能驅動（Electric）等「CASE」4大創新領域的領導廠商。

其中，除了先前揭露的雲服務龍頭亞馬遜網路服務（AWS）外，包括整車空中下載升級（OTA）解決方案研發商科絡達（CarOTA）、汽車零部件巨擘德納（DANA）、電源管理解決方案研發商伊頓（EATON）等，亦已成為MIH聯盟夥伴。

而工業電腦廠凌華(6166)、智慧汽車平台AutoCore及自動駕駛軟體開發商Tier IV，亦已加入MIH聯盟，在自動駕駛不同層面進行分工。其中，凌華提供硬體和通訊模組，AutoCore提供計算平台設計方案，Tier IV則負責定義軟體應用層的功能需求。

測試檢驗標準與法規認證服務方面，MIH聯盟將與台灣檢驗科技（SGS CCS）、德國萊因（TUV Rheinland）合作制定共同規範，並規畫相關教育訓練及認證服務，以確保各零件及系統開發者達到國際級車用標準，包括取得功能安全流程認證等。

(時報資訊)