一名網友的阿嬤因為癌症轉移其他部位，日前到安寧病房做緩和照護，但該病房的護士某日竟對她說「這裡是安寧病房，你已經沒救了，你知道嗎？」她問還有多少時間存活，護理師說「沒多久，你快死了」讓該網友氣炸。不過事後網友的想法兩極，有人認為醫院須盡到告知義務，讓病人知悉病況，有人認為該護理師措辭態度不當。

該網友在Dcard發文表示，他的阿嬤因為胃癌轉移至肝，接受標靶治療後情況不樂觀，心情逐漸變得消極，整天問「會不會好起來、什麼時候能出院、什麼時候可以吃東西」；全家人都努力安撫阿嬤的情緒，因為她知道心情會影響病情，因此都會刻意逗阿嬤開心、聊聊天，也可以減輕阿嬤的難受。

但日前阿嬤轉至安寧病房，病房的護理師就對她說「你知道你生什麼病嗎？」她說知道，護理師說「你知道是癌症末期嗎？」她仍說知道，所以才要住院治療，但護理師接著說「那你知道這裡是哪裡嗎？這裡是安寧病房，已經沒救了你知道嗎？」她問還有多時間（存活），護理師說「沒多久了，你快死了。」

安寧病房的護士對網友的阿嬤說「你沒救了」、「你快死了」，讓阿嬤崩潰，但網友意見兩極化。（圖／翻攝自Dcard）

該網友說阿嬤之後心情更加低落、漸漸不願意開口說話了，她怒批「連醫師都不敢保證時間長短，妳劈頭一句『快死了』，打擊病人多大的信心。」不過文章一出，一派網友認為該護理師沒有同理心、措辭和態度不當；仍有一派網友認為這是醫療標準SOP，醫院必須讓病人知道病況，「這是護理師的義務，讓病人在有能力的時候，做出對自己最好的選擇」、「雖然該護理師措辭不妥，但醫護人員不是服務業，必須會據實以答」。

(中時新聞網)