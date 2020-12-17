疫情讓2020年成了「惡夢年」，許多人恨不得直接跳到2021，擺脫今年的不愉快，不少人已規劃跨年出遊，迎接新的一年。一名網友大手筆揪團赴台東跨年，一口氣付了3萬6包下一棟民宿，不料上網一查，「根本沒這個門牌」。

國內旅遊正夯，彌補國人無法出國的苦悶，在旅行社、地方政府重新包裝後，「原來台灣也有很多不輸外國的地方」，東部、中南部甚至離島，觀光景點都成了熱門首選。

一名網友找來一群好友，相揪到台東跨年，他在訂房平台找了一家位在「台東市連航路68號」的民宿，對業者提供的照片相當滿意，便直接下單，匯了3萬6000元訂房。

不料錢匯過去後，無論他怎麼找，就是聯繫不上民宿業者。他持續關注平台，發現匯款帳戶不斷更動，直覺受騙，氣得報警處理。

根據《東森新聞雲》報導，台東縣府得知案件，一查根本就沒有這家民宿的登記資料，顯然是非法業者。且台東連航路只有一家酒店，地址為66號，接著隔壁跳到90號，也沒有68號；就連美美的房間照片，都是盜圖。

(中時新聞網)