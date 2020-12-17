美國國務卿蓬佩奧接觸過新冠肺炎確診者，16日開始進行隔離。

美國國務院昨（16）日宣布，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）因為曾與一名新冠確診者接觸，已經進行隔離，不過他的病毒檢測結果為陰性。值得注意的是，蓬佩奧近期仍不甩公衛專家的防疫建議，持續開趴。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站Politico報導，美國國務院昨日宣布，蓬佩奧和一名新冠確診者接觸過，儘管病毒檢測結果為陰性，不過根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指導原則，他將進行隔離，另外基於個人隱私，國務院並未公布確診者身份。

目前尚不清楚蓬佩奧是在何時、何地接觸該名確診者。

蓬佩奧周三並無任何公開行程，當天上午他原定參與川普的內閣會議，今（17）日原本預計和拜登的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）首度會面，目前尚不清楚這場會面會否改為視訊會議。

值此全美新冠肺炎疫情惡化之際，蓬佩奧確診引人側目，尤其川普政府持續不甩防疫規範，白宮及國務院近期仍持續開趴。美國廣播公司新聞網（ABC News）日前報導，白宮近期舉行了至少10場聖誕趴，有些派對的出席人數甚至多達200人，川普先前受訪時還辯稱多數賓客有戴口罩、保持社交距離，不過後續在社群媒體上曝光的照片卻顯示，許多人其實沒有戴口罩。

美國國務院近期也舉辦一系列節慶派對，不過蓬佩奧本人並未出席周二的派對。

自秋天以來，川普身邊人士相繼染疫，白宮至今發生過三波新冠疫情，第一波發生在9月底、10月初，川普、第一夫人梅蘭妮亞、以及多名幕僚都確診；第二波發生在那之後數周，彭斯幕僚長蕭特（Marc Short）及其他顧問相繼染疫；第三波疫情發生在11月白宮大選之夜派對後，導致白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等人染疫。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今日上午8時，全美一共有超過1,691萬人確診，超過30萬人病歿。

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文章來源：Trump keeps holding White House holiday parties despite CDC warnings against indoor gatherings
文章來源：Pompeo in quarantine after coronavirus exposure
文章來源：Pompeo quarantining after coronavirus exposure

(中時新聞網)

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