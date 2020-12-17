今年跨年冷爆了！氣象專家彭啟明今天曝光耶誕和跨年的天氣預測，指出耶誕節天氣和近日很類似，而跨年那天則可能有入冬最強一波冷空氣發威，低溫有機會下探10至12度，甚至跌破10度。

彭啟明在臉書表示，今、明兩天冷空氣減弱，算是個小空檔，北部稍回溫1、2度，降雨稍緩和，會乾爽一點。周五晚上起至下周二(18至22日)冷空氣增強，北部又恢復濕濕冷冷的天氣型態，但這波冷空氣感受和上一波類似，溫度整體略高約1度，至少不再更冷。

彭啟明說，周五晚起至下周二受冷空氣影響，降雨部分要留意是否有南方水氣北上，使東半部、中南部雲量增多，有短暫雨勢。接著下周三(23日)開始稍緩回溫1、2度，水氣減少，但整體而言，東北部迎風面的改變幅度不大，只是稍微有些不下雨的空檔，「如果不注意把握，恐怕會覺得這幾個月都在下雨。」

彭啟明說，東北風帶來的雨至少要下到明年初，期間會碰到兩個大節日耶誕節和跨年，他預測，大致上耶誕節和近日天氣很類似，南北差距大，而跨年當天模式預測有北方冷高壓在東亞發展，很有可能是入冬最強的一波冷空氣發威，恐有10到12度低溫，或是更低。但他也說，今年冬天溫度預測上超過一周以上的低溫變動幅度都頗大，仍有調整的空間。

(中時新聞網)