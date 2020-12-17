韓特坦承受到聯邦刑事調查

美國總統當選人拜登的次子韓特（Hunter Biden）2017年6月18日發出的電子郵件顯示，他要求全球500強企業中國華信能源有限公司（CEFC China Energy）董事長葉簡明趕快匯1000萬美元（近3億台幣）給他，好協助建立並資助後來失敗的合資企業「華鷹控股」（SinoHawk Holdings）。

而他們的合資企業所相中的關鍵美國聯絡人中，還包括紐約州長古莫（Andrew Cuomo），以在全美各地進行可能的投資案。

據《紐約郵報》（New York Post）和福斯新聞網（FOX News）16日報導，韓特在描繪兩人合資企業的願景前，還代表「拜登全家」，向葉簡明獻上最美好的祝福。此外，在這封電郵中，拜登向葉簡明介紹了預定擔任「華鷹控股」執行長的鮑布林斯基（Tony Bobulinski）。

「親愛的葉董事長：

您好，很遺憾上次您赴美時，錯過了見面的機會，請接受拜登全家和我夥伴給您最美好的祝福……我們上次會面後已決定，要成立『華鷹控股』，而我期待將鮑布林斯基先生介紹給您。

他是吉利爾（James Gilliar，國際顧問公司J2cR代表）和拜登家族的密友，將以合夥人的身分，加入我們的團隊，專注執行事務。他將擔任『華鷹控股』執行長，而他曾為一些世上最富有的家族在全球各地投資。」接著韓特便要求葉簡明，趕快匯1000萬美元，好為「華鷹控股」注資，以使公司營運。

不過，據鮑布林斯基公開的文件顯示，中國華信能源始終沒有匯入資金，而「華鷹控股」顯然在2018年10月就解散了。另一方面，據財新網2018年3月報導，葉簡明已被有關部門調查。法廣等媒體則報導，他2018年3月突然從人間蒸發，而華信能源也在2020年宣告破產。

(中時新聞網)