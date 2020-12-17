大陸澎湃新聞17日報導，據中國商務部網站消息，12月16日下午，商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華與荷蘭外交部外貿與發展合作大臣卡格，以視頻形式共同主持召開中荷經貿混委會第17次會議，就共同關心的中荷、中歐經貿合作議題深入交換意見。俞建華同時希望荷方在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。中方將與荷方密切合作，落實好兩國領導人共識，推動雙邊經貿合作再上一個新台階。

據了解，荷蘭最大的荷蘭皇家電信（KPN）領歐洲各國之先，為拒絕華為開了第一槍，於去年4月宣布，將選擇西方供應商建設5G網路，隨後在今年10月15日決定，選擇易立信Ericsson）負責荷蘭5G網路建設。但KPN也預留後路稱， 5G 網路建設以外，會堅持多供應商政策，不完全排斥華為，譬如在網路邊緣領域可與華為合作。

俞建華在會議中表示，當前中國正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這將給中荷、中歐合作帶來新機遇。面對新冠肺炎疫情衝擊，中荷經貿合作展現出強大韌性，歡迎荷蘭企業擴大對華貿易投資。中荷雙方應繼續堅持多邊主義，積極推進全球貿易投資自由化便利化。

俞建華稱，中方願在服務貿易、電子商務等領域擴大合作，同時希望荷方在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。中方將與荷方密切合作，落實好兩國領導人共識，推動雙邊經貿合作再上一個新台階。

卡格表示，感謝中方在疫情期間為荷方在華醫療物資採購提供的大力支持。荷方重視中國大市場，願與中方一道加強多邊領域合作，希望擴大服務貿易和電子商務領域務實合作，同時探討應對氣變、可持續發展等領域的合作機遇。

雙方一致同意，支持兩國企業籌建企業家委員會機制，並在明年初舉辦首屆中荷線上企業經貿交流會。

(中時 )