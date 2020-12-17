周興哲和美女主播趙岱新今年10月傳出分手，而周興哲恢復單身後，感情動向備受關注，昨(16日)傳出他和「校花級新歡」林映唯約會，但經紀人否認。今週刊報導，周興哲新對象恐另有其人，孫芸芸女兒Trinity（廖思惟）也曾到周興哲豪宅，還抱著男方愛犬打卡。

25歲的周興哲大他6歲與趙岱新先前交往2年多，2個月前驚爆情變，日前兩人在新北耶誕城演唱會罕見同台，還上演分手之抱。昨《CTWANT》報導，直擊周興哲疑有新歡，深夜與大他7歲、宇宙人小玉的前女友林映唯（小美）等一行人聚餐，之後又去KTV續攤，但經紀人表示：「不可能，他們就是好朋友。」

孫芸芸女兒Trinity疑在周興哲家打卡。（圖／翻攝自trinityliao IG）

趙岱新先前在同一客廳慶生。（圖／翻攝自daciexchao IG）

今《鏡週刊》報導，周興哲的新女友被傳另有其人，最近有網友在Dcard論壇以「周興哲分手的掛？」為題，曬出孫芸芸21歲女兒在IG曬的照片，圖中背景客廳疑是周興哲的家，而趙岱新過去也曾曬照在同一地點慶生，並抱著同一隻狗，即是周興哲的愛犬「蕭邦」。

孫芸芸（右）和女兒Trinity（左）。（圖／翻攝自trinityliao IG）

對此，網友驚訝說：「他們在一起了嗎」、「我有在follow她欸，他們有可能嗎」、「孫芸芸女兒跟很多男歌手很好啊～都是朋友吧！她超常去Øzi那留言，好像跟朋友一起去的」，也有網友在Trinity的IG驚訝留言說：「Omg！是周興哲家」，但當事人暫無回應。

(中時新聞網)