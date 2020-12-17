投資人等待國會推出新一輪財政激勵措施，以及聯準會重申將維持基準利率於近零水準的承諾，周三標普500指數小漲，那斯達克指數再創收盤新高，不過道瓊指數小跌作收。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，會議結束後，我們看到股市小幅上漲，這可能反映出部分投資人仍持續保有信心，他們認為即使已到了如此高點，長期以來的低利率也能為股價帶來支撐。

美國國會議員與助理透露，談判代表已接近達成一項9000億美元的新冠紓困法案，其中包括600至700美元的激勵性支票與延長的失業救濟，國會可能在24小時內進行表決。

美國銀行財富管理公司資深投資總監William Northey表示，在市場緊盯為消費者與企業提供的援助以對抗疫情造成的經濟衝擊下，「今日新聞」就是華盛頓可能會達成協議，「這似乎越來越接近實現。」

周三收盤，道瓊工業平均指數跌44.77點或0.15%，為30,154.54點。標普500指數收漲6.55點或0.18%，為3,701.17點，距離歷史高點僅一步之遙，今年以來漲逾14%。

那斯達克綜合指數漲63.13或0.5%，為12,658.19，創下盤中與收盤新高。

蘋果與微軟分別漲逾2%，為那斯達克指數帶來最大提振。

在摩根大通以估值過高為由多次調降評級後，標準普爾500航空股指數下挫1.8%。

西南航空（Southwest Airlines Co.）跌1.5%，該公司宣布第四季現金支出增加，以及取消12月旅程的情況增加。

德州總檢察長Ken Paxton宣布，以德州為首的多州聯盟將對谷歌母公司提起訴訟，Alphabet下跌0.2%。

獲摩根大通調升股票評級至「加碼」，推特上漲2.3%。摩根大通表示，在經歷這場大流行病導致的衰退後，該社交媒體的網路廣告業務可望大幅反彈。

製藥與大麻公司Tilray Inc飆升逾18%，該公司與競爭對手Aphria同意合併業務，將成為以營收計規模最大的大麻生產商。Aphria下跌0.9%。

(時報資訊)