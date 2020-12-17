沒想到「帥哥射手」海沃德才打兩場熱身賽就告受傷，這下子黃蜂老闆喬丹是否又做賠本生意了呢？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，海沃德確定右手小指出現撕裂性骨折，他將缺席18日與魔術之戰，更被列入每日觀察。

海沃德在上個月底先跟塞爾提克簽下4年1.2億美元「肥約」，然後再被交易到黃蜂，當時就被外界嘲諷喬丹又在亂花錢，畢竟海沃德近年傷痛不斷，整體表現也不如昔日待在爵士時間穩定，沒想到新球季還沒開打，他又因手指骨折缺陣。

根據查拉尼亞收到線報，海沃德是在14日首場熱身賽就已受傷，這場比賽他拿11分、4籃板及2助攻，他卻續在16日熱身賽上場，先發打了24分鐘，貢獻14分、6助攻與4籃板，如今希望他的傷勢並不嚴重，且能趕上新球季開打了。

比起海沃爾，火箭「二年級生」後衛克萊蒙斯的命運悲慘多了，他在16日火箭與馬刺之戰，突然在無接觸情況下倒地，且只能坐輪椅離場，如今確定右腳跟阿基里斯腱撕裂，即將接受手術修補，預計新球季提前報銷，NBA生涯相當坎坷。

(中時 )