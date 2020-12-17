全球新冠肺炎持續發酵，研究發現，約10%患者合併有百日咳病菌感染，兩者交互感染恐將提高重症風險及治療難度，故應該從源頭就預防百日咳威脅。臺大醫院兒童醫院院長黃立民教授表示，得到百日咳後，咳嗽症狀會加劇，後果就是細菌更容易傳播。因此有無新冠肺炎，預防百日咳都是重要的一件事。

防護小兒染百日咳 醫師建議全家人都要打疫苗

百日咳傳染力極高，台灣百日咳疫苗施打時程為出生2、4、6、18個月及5歲時，約要第4個月後才能產生抵抗力，為避免空窗期，醫師呼籲除孕婦應把握孕期28至36週自費施打百日咳疫苗，透過胎盤將抗體傳輸給新生兒外，家中其他成人也建議接種。

黃立民教授指出，目前提倡媽媽在孕中就應接種百日咳疫苗，大增體內抗體，順著胎盤送到新生兒體內。目前觀察看來，疫苗也不太有副作用，所以不太需要擔心孕婦接種百日咳疫苗風險。

小兒會接觸到的人都打百日咳疫苗，等於是幫他建立保護網，只要旁人沒有百日咳，或得百日咳後傳染率大幅降低，就能間接保護新生兒避免罹患這致命的疾病。

疫苗保護力不超過10年 醫籲每個人都補打才保險

除幼兒須預防百日咳的感染，成人也不該忽視，因疫苗施打後5-10年會失效，故疾管署建議11至13歲青少年應再次接種疫苗，且醫師呼籲19歲以上的成人，每10年也應再度接種，以提升自身保護力。

黃教授說，罹患百日咳不只會咳嗽數週難過不適，更會影響到學業及工作。以目前施打的百日咳疫苗而言，保護力不超過10年。在大中型的醫院裡都會有百日咳疫苗，民眾只要掛家庭醫學科或內科就能自費施打；而小醫院或診所不見得都有準備百日咳疫苗，因此施打前建議致電詢問。

預防流感勿忘百日咳 疫苗雙管齊下提升防禦力

新冠肺炎風暴尚未平息，而流感季節悄悄來臨，除了預防流感，也別忽視百日咳威脅，鼓勵民眾超前部署，透過接種疫苗雙重防護，減少併發重症及住院機率，全面提升自我防護力。(編輯梁惠明)

百日咳傳染力強、幼兒致死率高！多數人疫苗早失效，醫籲應再次接種。(影音來源／健康醫療網提供）

(中時新聞網)