沈智慧絕食97小時送醫急救！妹沈佑蓮痛心「非常不捨」

國民黨中常委沈智慧12日開始在立法院門口絕食，抗議美國萊豬開放進口，昨（16）日上午11點絕食進入第97小時，但沈智慧的身體也不堪負荷，在眾人勸說下妥協送醫檢查。前立委顏寬恒特地北上探望，為沈智慧加油，也希望她身體能盡快恢復。

16日凌晨，沈智慧在臉書表示，晚上血壓飆高一直降不下來，四肢僵硬、全身發冷，水也喝不太下。上午國民黨前主席洪秀柱前去探視，看見沈智慧身體虛弱、癱軟，連講話的力氣都沒有，氣罵「有本事起來跟我一樣大聲，跟我吵架，我就讓你繼續坐」，與旁人不斷勸沈智慧到醫院檢查。

沈智慧絕食97小時癱軟，國民黨前主席洪秀柱探視。（圖／摘自沈智慧臉書）

11時許醫生抵達評估後，表示沈智慧血壓高高低低不穩定，血壓不平衡可能造成腦部、心臟血管的意外發生，這也是最不願意看到的，勸她留得青山在，為中華民國珍重。隨後沈智慧被送上救護車，到國泰醫院檢查，晚間小編在臉書PO出一段影片，沈智慧一度喘不過氣無法呼吸，有心肌梗塞的危險，打了血管擴張劑才緩解。

顏寬恒聞訊後也趕往國泰醫院探視，在臉書指出，「很多朋友都勸她，這個政府已經聽不進人民的聲音，但她仍是堅持要把聲音傳進立法院、帶進總統府」，並號召網友替沈智慧加油打氣。

國民黨中常委沈智慧絕食97小時，體力不支送醫，前立委顏寬恒北上探視。（圖／摘自顏寬恒臉書）

(中時新聞網)