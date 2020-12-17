前總統馬英九因眼瞼下垂，於今年7月動眼袋手術，術後為防止陽光照射，許多場合都戴太陽眼鏡保護眼睛。沒想到，馬英九日前在網路社群媒體上，和粉絲分享晚餐的照片，其中一張拿掉墨鏡的POSE，竟讓粉絲看完崩潰大喊，「哪位醫生把眼睛搞成這樣」、「還是一直戴墨鏡好了」。

馬英九14日在臉書上分享自己吃嘉義火雞肉飯的晚餐照，更難得俏皮放出一張自己準備開吃的可愛POSE照片。

不過，眼尖的馬粉卻把注意力放在馬英九的眼睛上，大批粉絲崩潰留言，「為什麼要做手術啊！原本還ok的啊！原本慈眉善目+炯炯有神，現在怎麼像個老頑童，還我的好總統啊」、「還是一直戴墨鏡好了」、「這張後製眼睛怪怪了」、「眼睛好空洞，沒有神」、「馬總統可以介紹一下做手術的醫院嗎？以後有機會做手術時可能會避開」、「還是戴上墨鏡的好」、「眼睛變好奇怪，好可惜」。

還有粉絲建議馬英九，「馬總統強烈建議您，雙眼皮線條打入脂肪，填平雙眼皮線條，恢復之前眼神，你整個眼神非常怪異，呈現鬥雞眼」、「我真的覺得馬前總統應該再動一次醫美手術」、「總統先生，雖然我媽不希望我這麼說，但是我真心建議您去重建一下雙眼皮」。

但也有鐵粉認為，「馬總統！不管您的外貌如何改變，我對您的敬愛永不改變」、「他又不出專輯不唱歌也不是藝人，誰在意他動力什麼醫美啊？他開心就好他想整成林志穎我都無意見，為何一堆無聊的人在意他眼睛去哪整」、「馬英九總統還是一樣，慈祥可愛」。

(中時新聞網)