北一女中上周舉辦校慶，在園遊會活動中，一攤「陪聊」備受矚目，甚至成了新聞話題。北一女校長陳智源發表4點聲明，肯定學生創意；對於有人覺得不妥，他鼓勵學生「這個世界雖不美好，但我們仍要正面以對」。正向態度獲網友一致肯定，直呼北一女找到一位好校長。

北一女的園遊會出現「陪聊攤」，每10分鐘收費45元，據參加園遊會的民眾表示，「生意很不錯，大排長龍」。但有人批評，這樣做有物化女性的疑慮，學校應該處理。

陳智源發表4點聲明，強調校慶當天完全沒有學生回報問題，外賓也未反映攤位狀況。校方對那些「沒在校慶現場，只憑臆測去描述自己觀點，並連結負面意象的留言」，表示遺憾。

陳智源出面力挺學生，獲網友大讚！「校長就是要這樣，有Guts」、「年輕人發揮創意有什麼不對，師長該當她們後盾」、「校長出來講話大家就可以閉嘴了」、「網友只會出一張嘴，有真正去攤位上看過嗎」。

「以核養綠」公投領銜人黃士修留言問「有加S嗎」，儘管他註明S是指study-accompanying（學伴），仍慘遭網友砲轟「低級、噁心」、「自以為幽默，非常不妥」、「肉麻當有趣」、「沒水準」。

(中時新聞網)