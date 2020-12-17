多位香港泛民派人士近日遭判刑入獄，美國國會積極推動立法，欲提供受迫害港人庇護。不過，本屆國會將屆滿，參議員卻分挺兩部不同庇護法案，為法案是否能即時通過增添不少變數。

香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、成員周庭2日因觸犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，分別被法庭判處入獄；香港壹傳媒集團主席黎智英也被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，引發美方高度關注。

為了提供受迫害港人庇護，美國國會近日積極推動相關法案，盼能在第116屆國會1月3日屆滿前將法案送出國會，送交總統川普簽署。根據美國國會議事規定，國會任期屆滿前未獲總統簽署生效的法案都將視同作廢，須待下屆國會捲土重來。

目前國會主要推動的香港庇護法案有兩部，其中一部為本月7日獲眾議院無異議通過、由民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）9月29日領銜提出的「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。

另一部則為共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）與民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）等人6月30日提出的「香港避風港法案」（Hong Kong Safe Harbor Act）。本法案在參、眾兩院皆有提出，但都尚未獲得其中一院通過。

兩部法案主旨皆為加快受迫害港人難民身分的申請，但「香港人民自由和選擇法案」多了提供逃離政治迫害港人「臨時保護身分」（temporary protected status）申請資格的條款；取得該身分的人士將能獲得合法居留與工作許可。

參院司法委員會邊境安全與移民小組今天針對提供港人庇護議題召開聽證會，會中議員對該力推哪部法案顯然意見分歧。

盧比歐與梅南德茲在會中大力呼籲國會通過「香港避風港法案」。盧比歐表示，中共未來只會違背更多承諾，也將持續粉碎任何被其視為威脅的事物，「只推文宣示與香港站在一起並不夠...協助尋求庇護的港人不只是道德上正確的事，也符合美國國安利益」。

不過，民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）指出，他本人也有連署支持「香港避風港法案」，但若美國想立即提供香港人民保護，只有「香港人民自由和選擇法案」可能在本屆國會內通過，並送交給總統簽署生效。

根據美國立法程序，法案需要通過國會參眾兩院後，才得以遞交到白宮，由總統簽署生效。目前「香港避風港法案」立法進度落後「香港人民自由和選擇法案」，要在本屆國會通過機率並不大。

布魯門塔表示，兩部法案其實內容相似，他將在參院院會尋求以「一致同意」（unanimous consent）方式通過「香港人民自由和選擇法案」，並呼籲參議員共同支持法案。

(中央社)