我的大腸癌會復發嗎？復發一直是大腸癌病友的擔憂，台北榮總大腸直腸外科主治醫師黃聖捷表示，第二、三期大腸癌手術後，除依據腫瘤特性，近來也可透過「免疫評分」（Immunoscore）預測復發風險，決定輔助性化療與時間長短，降低復發機率。不過醫師強調，大腸癌前3年應每3個月追蹤，後2年每半年一次，「只要密切追蹤，不用害怕復發，即早治療都有很好的療效和存活率。」

多年研究顯示，腫瘤周圍會有免疫細胞浸潤，分析這些細胞的型態、特性，可據此給出「免疫評分」。（圖/健康醫療網提供）

大腸癌會復發 高風險患者術後應化療

根據北榮統計，大腸癌的3年局部復發率，第一期約10%，第二期介於10-20%，第三期則受化療影響，有化療可維持30%，沒化療則增至40-50%。

黃聖捷醫師表示，若腫瘤局部在大腸，切除乾淨代表完成治療，不過腫瘤擁有往外轉移的特性，到肝臟成肝轉移、至淋巴是淋巴轉移，術後5周後應「輔助性化療」，清除「往外跑」的腫瘤，才能有效預防復發。醫師強調，化療不是無敵，有效率約7成，但第三期病人可降低約1-2成復發風險。

哪些大腸癌患者應術後化療？

至於哪些大腸癌患者應術後化療？黃聖捷醫師提到，傳統根據腫瘤特性：（1）腫瘤侵犯深度、（2）腫瘤是否分化不良、（3）腫瘤是否阻塞腸胃道或破裂、（4）在顯微鏡下是否觀察到腫瘤已侵犯神經、血管、淋巴、（5）淋巴結取樣結果，或者手術清除不乾淨等；若符合一項即屬於復發高風險族群，越多危險因子都會影響風險。

黃聖捷醫師指出，若符合上述危險因子，第二期患者術後應化療，第三期患者術後則一定要化療，風險因子則可判斷化療療程是3個月或6個月。

免疫評分 大腸癌術後化療判斷更精準

除了腫瘤特性外，近來研究發現，患者免疫力也與大腸癌復發風險有關。黃聖捷醫師說明，多年研究顯示，腫瘤周圍會有免疫細胞浸潤，分析這些細胞的型態、特性，可據此給出「免疫評分」（Immunoscore），若評分越高，代表「抑制腫瘤的免疫細胞較多，預後比較好」，因此被用來預測復發風險，幫助判斷是否要輔助性化療。

台北榮總大腸直腸外科主治醫師黃聖捷。(圖/健康醫療網提供)

針對第二期大腸癌患者，黃聖捷醫師指出，假使符合傳統危險因子的患者，如果免疫評分很高，可以考慮不要化療，追蹤即可；或者沒有危險因子的患者，但是免疫分數過低，仍屬於容易復發的族群，應該要化療。

至於第三期大腸癌患者，則可根據免疫分數決定化療的療程時間，黃聖捷醫師提到，如果免疫評分高的病人，預後不錯，建議施打6個月，效果會優於3個月；至於免疫分數低的人，施打6個月效果不會更好，建議只要打3個月。

北榮統計，大腸癌的5年存活率，第一、第二期超過8-9成，第三期術後化療則影響存活率，有化療可達7-8成。黃聖捷醫師分享，大腸癌存活率相對理想，歸因於手術以及化療藥物進步，尤其北榮第三期大腸癌患者存活率可達8成，都是因為醫師、專科護理師、個管師、社工師等團隊給予人文關懷，病人願意接受化療，完成率也高，顯示化療對於大腸癌治療的重要性。

大腸癌不要怕復發 密切追蹤最重要

不過預測風險不代表復發機率是零，黃聖捷醫師強調，無論大腸癌風險高低，定期追蹤是最好的治療，大腸癌前3年應每3個月追蹤，後2年每半年一次，只要5年沒復發就算痊癒。

「即使大腸癌復發也不用怕。」黃聖捷醫師鼓勵，大腸癌開刀、化療成效佳，只要密切追蹤，都可以趁腫瘤還小時盡早清除，獲得不錯的存活率，甚至有機會痊癒。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)