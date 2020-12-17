台積電除息秀登場，合計發出648億元現金股利，大部分雖被外資、機構法人領走，在本國自然人鍾愛台積電、持股比例升至8.8％以上，股民合計共可獲權值王頒發近60億元大紅包，「年終獎金」將在2021年1月14日匯入台積電股東戶頭。

年關將近，年終獎金多寡再度成為上班族關心焦點，今年逢新冠肺炎疫情衝擊，據求職網站調查，僅56％上班族預估可在農曆年前領到年終獎金，對能領到多少金額也持相對保留態度。

不過，投資台積電的小股東可沒這個困擾。台積電投資人一面享有季季配優勢，可在農曆年前搶賺股利紅包外，對照台積電股價走勢，16日收盤價512元，與歷史高點525元差距不到3％，一旦台積電攻勢再起，小股東不只領股利紅包，還能再啖資本利得。

公開資訊觀測站資訊顯示，台積電本國自然人投資占持股比例截至4月中時約為8.8％，較2016～2019年間來得高，以台積電配息總金額648億元，搭配8.8％比例計算，本國自然人股東共能獲得57億元現金股利。

進一步觀察持有台積電10張以下小股東人數，4月時為43.3萬人，至本月狂增至55.1萬人，其中，持有不足一張之零股股東人數亦來到歷史新高的27.5萬人，透露出兩大新趨勢：一、台股一般投資人眼光愈來愈精準，樂於長線擁抱優質護國神山；二、主管機關推動零股盤中交易成效極佳，催出年輕化新股民進場熱情。

回歸台積電基本面，台積電董事長劉德音指出，台積電未見砍單情況，且明年上半年營運表現將優於季節性水準，迅速讓市場穩定，國際資金16日回頭捧場買超台積電7,959張，參與除權息行情。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀認為，儘管iPhone動能不免出現季節性下滑，然M1晶片或具上檔空間，持續看好台積電5奈米製程2021年第一季訂單持穩。凱基預估，蘋果明年首季下給台積電的應用處理器訂單超過6,000萬顆，80％採用5奈米製程、20％採7奈米製程，隱含iPhone出貨量年增三成以上（季減20～25％），且隨M1出貨強勁，可支撐台積電5奈米製程產能利用率。

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(中時新聞網)