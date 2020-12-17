【愛傳媒王鳳奎專欄】所謂「近朱者赤、近墨者黑」，我小時候成長的生活環境，就是人生顏色的大染缸，混幫派成為「黑道」兄弟，往往是「人在江湖、身不由己」的結果。一群不喜歡讀書的社區青少年混在一起尋找生命的刺激，讓無聊的生活也可以多彩多姿，自然就形成外人眼中的不良幫派兄弟，而幫派為了保護自己存在的勢力，結夥「逞凶鬥狠」，簡直是家常便飯。

我從小就身處於社區幫派的地盤，有時不免好奇，想嘗試幫派份子的滋味。我小六時，知道社區幫派藏放了不少「傢伙」例如武士刀、西瓜刀及「直管」，就在我家加蓋的廚房上面，原因是我家最靠近社區巷口，一旦有其他幫派來社區「抄人」（打殺敵對的幫派份子），或是他們要去其他幫派抄人，可以最快速度拿到武器。有好幾次我發現他們在我家廚房上面拿了傢伙要去抄人，就會偷偷跟著他們後面去看他們到底做了什麼事？

父親深知加入社區幫派會有嚴重後果，只要發現我接近他們，就會以嚴厲打罵的方式禁止。但是父親經常在外做工，根本無法整天監視我的蹤跡。後來父親發現嚴禁的方式作用不大，改用另一種比較有智慧的方式，與社區中帶頭的幫派「老大」套交情，對他「曉以大義」，由「老大」來說服我不要跟他們混在一起。之後每當我想與他們混在一起時，「老大」反而會出面勸告說：「你是讀書的料，好好讀書，不要跟著我們做『壞事』，以後才會有「出脫」，但是你若發生任何事需要幫忙，我會幫你擺平。」這是我很小就認知到的幫派義氣。

國二那年，台灣興起「打磚塊」的電動玩具，在我就讀的懷生國中附近有一個「正義國宅」地下商街，裡面擺了好幾台「打磚塊」的電玩機台，許多我們學校的學生放學後經常跑去打。有一次為了搶打電動玩具，我與一個同校的在地幫派份子起衝突，與對方打了一架。沒想到隔天中午要去餐廳吃飯，走在樓梯間，前方衝上來四、五個人。我一見苗頭不對，轉身要跑時，從樓上也衝下來四、五個人，將近10個人圍著我吼叫，一群人一陣拳打腳踢把我擊倒在地，我一個人毫無招架之力，只能抱頭屈身縮躲在樓梯間的角落，這群人又是一陣咆哮，然後就閃得不知去向。

我被揍得全身到處是青腫瘀血，慌忙起身跑到後段班區去找我們社區「逗陣」的，告訴他們我被堵了。「帶頭的」說:「是誰？我們一定要幫你討回來！」我大致描述了我的遭遇。隔兩天的中午，我被告知到學校的某間廁所，「帶頭的」指著被一群人圍著的一個人問:「是不是他？」我一點頭，他們一群人就衝上去一陣拳打腳踼，重演前天我被「圍毆」的情景。

後來聽說兩派人馬的「老大」為此擺桌談判，西線才無戰事再起。這是我這一輩子「混幫派」、「耍義氣」的第一次、也是最後一次的經驗，那次之後，再也沒有經歷「堵人」與「被堵」的「街頭」事件，我也從此走上「正途」，沒有成為混幫派的黑道兄弟。

回想起來，像我這種在困苦環境成長而沒有誤入歧途的孩子，除了感激父親的智慧教導，也要感謝這群講義氣的幫派兄弟，他們是我的逆境菩薩！

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)