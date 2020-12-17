【愛傳媒陳朝平專欄】蔡總統12月15日主持高效能艦艇後續艦（沱江級艦）首艦命名、下水，以及快速布雷艇首艇交艇典禮，一次「開箱」兩艘海軍新船。

她高調宣布：「今天的交船及下水儀式，是展現我們全方位捍衛海疆的決心。」

Oops!典禮會場的背板，卻「背叛」了蔡總統的宣示！

背板上寫著《水中雄兵、雷破天驚、屏障海疆、故我家邦》16個大字，仔細一看，固我家邦，居然寫成了「故」我家邦，鞏固家邦不成，反倒亡故了家邦？

這麼重大的場合，這麼重要的典禮，居然發生這麼嚴重可悲的錯誤？！典禮之前，負責場地驗收和最終檢查的單位，竟然無一人發現？

鏡頭傳到了對岸，不知道對岸的網紅和網民要如何消遣咱們呢？誰說台灣保留了中華文化的精華？

要不，NCC趕緊勒令媒體撤下視頻，並發布聲明，表示該視頻係經過變造的假視頻、假新聞，目的在打擊元首威信，動搖我民心士氣？

課綱改革之後，國文程度普遍下滑低落？還是當年硬抝自由為自冉，大量印製「自自冉冉」的春聯的後遺症？

英文何人也？予何人也，有為者亦若是！總統可以指鹿為馬，將校小兵、承包廠商為何不可指「故」為「固」？

其實，頭四個字「水中雄兵」，也錯了！下水的，不是潛艦，高效能艦艇和快速佈雷艇，是在海面上巡航捍衛海疆的，怎能潛航到水中呢？這樣的口號，可千萬不要一語成懺！

有媒體宣稱，仿沱江級艦建造的高效能後續艦是航母殺手，是否為真，沒有經過實戰檢驗，姑且信之。只不過單看這16自看板，還真叫人有「雷破天驚」的驚嘆呢！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)