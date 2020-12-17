【愛傳媒黃士修專欄】感謝蔡壁如委員舉辦公聽會，本人非常關注藻礁生態與燃氣國安議題。以核養綠的綠，是生態環保的綠，不只是綠能的綠。我們身體力行支持對環境友善的綠能，反對本末倒置破壞生態的綠能開發。

我原本很猶豫要不要參加公聽會。我知道自己的身分敏感，如果我聲援藻礁公投，會不會讓潘忠政老師被反核團體排擠？曾經有一位社運圈朋友不與我同台，事後私下向我致歉，為了就是怕影響藻礁公投。

所以在藻礁公投的提案階段，我也不便公開宣傳，只能拜託以核養綠志工私下幫忙簽提案書。

然而看到講者名單竟包括綠盟趙家緯、地公蔡中岳等人，深怕本場公聽會恐淪為套招中央廢核政策打假球，護航第三天然氣接收站犧牲藻礁，所謂「直球對決、真槍實彈」的演出，終究只是演出，故思量之後決定報名「旁聽」。

能源局主秘、中油總經理，官方說明都是：台北港不可行，觀塘三接是唯一方案，保證不會破壞生態，不蓋就趕不上2025年供氣。

「可以請問一下為什麼非要趕在2025年呢？」我就等著看這些假環團有沒有人敢問這個問題。

蔡雅瀅引用莊秉潔資料，主張在台北港蓋儲氣槽，還可以連著燃氣廠一起蓋。你有問過台北人意見嗎？蔡雅瀅說，三接2025年12月底才完工，趕不上大潭新增機組需求。

815大停電的大潭廠還要擴建，斷氣風險越來越集中，火力全開燒好燒滿，你有問過桃園人意見嗎？

蔡雅瀅引用趙家緯資料，宣稱2025年備用容量率17%以上。你知道趙家緯是假設電力成長幾乎是零、風電光電全部超前達標，才做出那個帶風向不缺電的台大風險中心報告嗎？

陳憲政提出的替代方案，包括改在台北港建三接、在林口港增設LNG船席、將核四改建燃氣並增設接收站。那個，你們都說核四地質不安全，然後跟我說這裡可以蓋更危險的儲氣槽和燃氣廠？

陳憲政引用趙家緯資料，若要達到法定減碳目標，2050年燃氣閒置率40%。若要達到碳中和目標，2035年燃氣閒置率40%，2050年燃氣閒置率60%。

嘿，你們平常護航大量燃氣政策的時候，不是這副嘴臉耶。

蔡雅瀅花了整整三分鐘，狂唸中央廚房說帖，宣傳核四重啟這樣那樣不可行，所以不可以汙名化非核家園。這就好像，一個家庭的爸爸酗酒吸毒，媽媽辛苦扶養孩子，拼命打工撐起家庭，但已經到了極限。

你們卻說，不要檢討爸爸的問題，媽媽的工作一定有更好的替代方案。

台電總經理回應陳憲政的替代方案，林口是卸煤港，改LNG港工程浩大，核四重建碼頭同理。從台北拉管到大潭，地形和技術非常困難。

中油總經理回應陳憲政的替代方案，無法理解所謂「改在台北港，環評委員可配合，也能在2025年完工」的意思。

接收站單純工程就四年，若改在台北港，要重做可行性評估、環評審查、填海造陸，不可能在四年內完工。

在座各位記者朋友，你們可以看出今天民間和官方根本沒有交集，民間說台北港是替代方案，官方說觀塘三接是唯一方案。

不要再當鴕鳥了。為了2025年非核家園，某些利益團體現在的反對，力道與當年反核天差地別，假裝過個招走個程序，觀塘三接勢在必行，千年藻礁毀於一旦。

不要妄想這些偽善者真心想保護藻礁了，我在此沉痛地先為藻礁默哀，謝謝。

作者為以核養綠公投發起人

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)