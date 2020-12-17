【愛傳媒葉毓蘭專欄】看到這份高雄市政府警察局三民二分局的通知書，不禁令人感慨，基本人權的保障在哪？國家的民主法治何在？

依據刑事訴訟法第100條之3規定：「司法警察官或司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間行之。但有左列情形之一者，不在此限︰一，經受詢問明示同意者。二，於夜間經拘提或逮捕到場而查驗其人有無錯誤者。三，經檢察官或法官許可者。四，有急迫之情形者。犯罪嫌疑人請求立即詢問者，應即時為之。稱夜間者，為日出前，日沒後。」

夜間就是一般民眾的休息時間，此時的精神活動與身體狀況，都不如白天，假設在夜間訊問被告與犯罪嫌疑人，無疑是剝奪其休息時間，再者於其精神不濟時所為的陳述，是否與其意思、真實相符，都會令人懷疑。

所以法律規定被告或犯罪嫌疑人，於夜間得拒絕接受訊問，警察機關不得強迫，以確保當事人陳述之任意與正確性，但是當事人也可以請求於夜間訊問，此時應認為當事人放棄拒絕夜間訊問權，當然就可以在夜間訊問。

這份高雄市政府警察局三民二分局的通知書，充滿了諸多疑點，第一，就是夜間詢問的部分，依照刑事訴訟法規定，犯罪嫌疑人具有拒絕夜間詢問的權利，但是從這份通知書上面的記載，當事人並非犯罪嫌疑人，卻得接受夜間訊問，不禁令人質疑，這個案子有緊急到必須「夜間訊問」嗎?第二，這份通知書記載的到案案由是「食品衛生管理法」，我不知道中華民國何時有這部法律？經過立法院三讀通過，總統公布施行的，應該是「食品安全衛生管理法」吧！

連案由都搞不清楚了，是要當事人到警局說明什麼？

通知書的約詢日期是109年12月25日下午10時，這是什麼日子？沒錯！是西方的耶誕節，更是中華民國的行憲紀念日，但是這份約詢通知書，如此踐踏基本人權，大開民主倒車，這是多麼諷刺，連基本人權都無法保障了，還能期待政府會重視食品安全，給人民一個免於恐懼的生活空間？

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)