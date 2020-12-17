【愛傳媒黃珊珊專欄】俄羅斯芭蕾舞團四名成員確診COVID-19，主辦單位也取消了12月16日晚的首演，我認為，此次的表演團體享譽國際，公演門票幾乎完售，加上路途遙遠，要做出這個決定很困難，但是當晚原定要表演的地點就在台北市，作為地方政府，我們必須把民眾的健康安全擺在第一位，在無法確認市民安全的情況下，與其有風險，也只能延緩或暫停。

12月15日我們已經函請指揮中心，考量目前國內公眾傳播的風險，以及民眾的心理因素，應該重新考慮是否要照常演出，但只等到中央一句「請文化部及主辦單位研擬防疫計畫」。

12月16日上午，我們在與中央的視訊會議中，也再度重申這樣的立場，儘管其他團員採檢的結果為陰性，但我們必須把觀眾的安全，把相關工作人員的風險放在第一位，我們認為16日晚不宜也不妥如期表演。

現在主辦單位主動宣布當晚停演，我們知道這個決定很困難，其實這應該由中央指揮中心來判斷，或許更早一點公布，也讓主辦單位和民眾有時間處理後續的因應措施。資訊公開，讓民眾知道、讓觀眾知道，不可以讓他們陷入未知的恐懼。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)