新竹邱姓男子上月6月騎乘機車闖入台8臨37線中橫便道德基管制站管制區後，跳入百米懸崖失蹤長達40天，15日深夜被平安獲救。警方表示，男子闖中橫便道管制站已經涉及妨害公務，等他身體恢復後，將對他訊問作筆錄，依妨害公務罪嫌函送法辦。

找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

邱姓男子被發現時，躲在谷關台8線1.3k廢棄電廠後山的涵洞內睡覺，他當下稱沒有受傷，只是身體十分虛弱，暴瘦近20公斤，他事後說明自己這幾天都靠著喝水過活，目前在醫院檢視身體，到院後他陸續吃了雞腿便當、花生湯等，食慾不錯，至於這40天生活狀況、食物來源為何等詳細情況，還需要進一步釐清。

男硬闖中橫管制站失蹤40天，警方將依妨害公務罪嫌函送法辦。（中時資料照）

雖然邱姓男子幸運獲救、身體無大礙，但仍躲不了刑責，和平分局偵查隊昨日已動身前往醫院就訊他，要針對他硬闖中橫便道管制站，涉及妨害公務的行為製作筆錄，但因為他身體仍虛弱，無法接受訊問，分局表示未來將視情況再行訊問，而訊後也定會依妨害公務罪嫌函送法辦。

(中時新聞網)