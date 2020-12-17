【愛傳媒特約記者吳思賢報導】林睦卿16歲因骨肉瘤而截肢，但她沒有因此放棄自己，反而勇於挑戰自己，爬山、攀岩、潛水、溯溪、游泳，甚至挑戰鐵人三項，她全省巡迴演講，激勵許多人，成為第一屆台灣癌症基金會抗癌鬥士得主。

林睦卿小時夢想是當喜劇演員，原本以為沒腳無法跑跳、實現夢想。後來，報考廣電基金會電視節目訓練班，偶然機會看見公視招考節目主持人，如願順利考上，成為「果果恰恰」、「生活大作戰」、「聽聽看」等節目主持人。

林睦卿曾出版一本自傳《單腳舞動人生》，藉由分享自己故事鼓勵更多生命中低潮的朋友。台灣癌症基金會曾為林睦卿製作一部紀錄片《12.5公分的禮物》，2008年入圍「日內瓦抗癌影展」。

醫生曾經告訴她，癌症5年存活機率不到百分之20，甚至直言化療會影響生育。但是林睦卿打破醫學魔咒，不只活過5年還生下一個健康可愛的孩子。

台灣癌症基金會將於12月20日下午2:00至4:00，在中油大樓國光廳（台北市信義區松仁路3號），舉辦「第14屆大抗癌鬥士」頒獎典禮，將邀請衛生福利部長陳時中蒞臨頒獎。林睦卿將應邀出席表演，更是她生產後，首度重返舞台並和四歲女兒蔡舒涵共舞，希望藉由她的抗癌故事，鼓勵更多癌症病患，和醫生合作攜手抗癌，迎向陽光，永不放棄。

林睦卿靠雙拐行走，無法和女兒自在地奔跑嬉戲，因此都是藉由親子舞蹈增進彼此情誼，填補無法共享某些運動的遺憾。去年挑戰鐵人三項游泳比賽，一度有瀕臨死亡的恐懼，讓她覺得有些事情現在不做以後可能沒機會了，所以決定要和女兒一起親子舞蹈。

林睦卿找來拍攝《12.5公分禮物》紀錄片的舞蹈指導老師張華瑋，為她們母女編舞圓夢。為了讓演出更完美，密集訓練1週5天，游泳1500公尺、健身1小時，加上飲食控制從48.9公斤瘦到43.9公斤，終於皇天不負苦心人雕塑身材成功，找回產前的身材，恢復自信重新站在舞台上。

當她在鎂光燈前，聽到第一個音樂響起，非常感動且欣喜：「我回來了！從沒想過我還可以站在舞台上跳舞，非常感謝台灣癌症基金會給我這次機會。讓我有更多能量給出去，鼓勵更多在人生旅途中遇到挫折，低潮的朋友。像我一隻腳都能重新站起來，兩隻腳的各位一定能比更快振作！」

林睦卿在16歲以前也有正常人的生活，因為在一場打籃球意外被同學撞倒在地上，而發現左腳膝蓋罹患惡性骨肉瘤，起初不願截肢，反而求助中醫和民俗療法，自然療法2個月後，癌症蔓延到大腿不得不截肢。化療1年頭髮掉光，嘔吐3天3夜最瘦只有25公斤。吐到膽汁都出來了，繼續吐。

照鏡子覺得自己自己像個非洲難民瘦到臉凹進去，心情十分沮喪低落。後來復建1年才開始裝義肢上學去。求學期間，只坐在教室無法運動。出社會後，才想自己能做什麼運動要先實驗，試試才知道！

就讀二專起初做總機，畢業後轉任採購助理，人生並不快樂。才想起小時候的夢想，想在螢光幕面前當喜劇演員帶給觀眾歡樂。覺得沒有腳不能跑，所以想當節目主持人。於是報考廣電基金會訓練班。給自己實現夢想機會，沒想到成真。

孩子問林睦卿：「走路為什麼要扶著腳？別人爸媽都不用？」她說：「因為我裝義肢，不扶腳會掉。」孩子：「那我幫忙一起扶腳好了！用手幫忙扶著走路。」在小孩2歲時候，看見媽媽1隻腳在游泳，會主動幫忙拿拐杖到岸邊協助。雖然行動不便，但看見小孩貼心舉動，所有辛苦都釋懷了，感謝小孩的陪伴和幫助。「現在小孩大一點，懂事了！會叫媽媽坐在操場上看她自己跑步。如今可以和媽媽一起跳舞表演，她更成熟穩重，像小大人一樣會關心照顧媽媽。有一次背的很重行李約5公斤。我說太重背不動。她說，重的交給我，我來就好！然後背在她身上。走沒兩步就說她背不動了。」

母女倆因為親子舞蹈，有共同目標，感情升溫。小孩更能懂媽媽的辛苦和不方便是讓林睦卿最感動的地方。

(中時新聞網)