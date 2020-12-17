大陸戲劇女神趙麗穎的新戲《有翡》在日前播出，這也是她產後復出首作，不過趙麗穎卻引發正反兩面評價，有人指她眼袋塌、狀態不如以往，難道女神趙麗穎已成大媽？但事後趙麗穎則大方曬出自拍照，她一張巴掌臉搭上一雙圓滾滾大眼睛，俏麗模樣實在美炸。

趙麗穎在電視劇《有翡》飾演江湖女俠「周翡」，她在劇中有不少武打戲，而趙麗穎身形纖細，舉手投足都不像是剛生完孩子的產婦，絕佳狀態讓外界看傻眼，不過趙麗穎仍遭部分網友指她眼袋塌、凹陷嚴重，少女感全失，難道女神趙麗穎已成大媽？

趙麗穎招牌巴掌臉搭上一雙圓滾滾大眼睛、櫻桃小嘴，模樣俏麗。（圖／取材自趙麗穎微博）

不過在趙麗穎曬出的自拍照中，她招牌巴掌臉搭上一雙圓滾滾大眼睛、櫻桃小嘴，模樣俏麗，趙麗穎顏值白皙、透亮，搭配她一頭長髮，模樣實在美炸，網友也狂讚趙麗穎：「美女姐姐」、「絕美嗚嗚嗚」、「你好美」、「超好看」、「根本少女」。

趙麗穎在《有翡》飾演江湖女俠，她在劇中有不少武打戲。（圖／取材自電視劇有翡微博）

其實在《有翡》日前釋出的拍戲花絮中，趙麗穎拍武打戲動作俐落、甩刀有力，綁著高馬尾的趙麗穎眼神超殺，舉手投足帥氣，不愧擁古裝劇女王。

(中時新聞網)