買便當選配菜時，多數人都會挑選幾樣不同類型的菜色。昨天有網友分享公司一起叫便當，不料，打開一看裡面只有三顆滷蛋及白飯，她直呼「這也太空虛了吧！」

該名女網友15日於臉書《爆廢1公社》指出，公司一起叫晚餐，一名同事打開便當，「整個懵了」，三格的配菜全是滷蛋，加上滿滿的白飯，除此之外，連淋醬都沒有。

原PO以為是便當店又出包了，正準備要請負責訂便當的同事打電話反應時，才發現是移工同事有事先交代「只要吃白飯及三顆蛋」就好，令原PO滿頭問號，質疑「這樣真的會飽嗎？實在有點空虛」。

便當打開配菜格三格全是滷蛋及白飯，令原PO相當傻眼。（圖／翻攝自爆廢1公社）

不少網友看了照片後，都相當傻眼直呼「這什麼老天鵝便當啊」，認為一次吃三顆蛋，會造成膽固醇過高，且光看就覺得便當很乾，並建議原PO把蛋剖開，讓蛋黃與飯攪和在一起，這樣才比較好下嚥。

另外也有人透露，大部分的移工都吃得很簡單，為了方便快速、趕快上工，因此很多菜都不吃，便當拿到手3分鐘內可食用完畢，但這配菜還是讓不少網友直呼「這菜色比三色豆還可怕」。

(中時新聞網)