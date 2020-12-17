比特幣(Bitcoin)價格美國時間周三(16日)持續飆高，史上首度突破1枚20000美元大關，亞洲早盤更締造21397.43美元史上新高。1家名為One River資產管理的對沖(避險)基金表示，已在11月比特幣觸及16000美元前購入目前規模相當於6億美元的這種數位加密貨幣，這尾大鯨魚還聲稱明年會讓手中比特幣、以太幣(Ether)達到10億美元規模。

One River執行長彼得斯(Eric Peters)稱該基金成立專門處理加密貨幣資產的新公司，另家對沖Brevan Howard資產管理的共同創辦人、英國億萬富翁豪爾(Alan Howard)也有持股，另外其名下基金也為新公司提估交易、市場分析、技術支持，但豪爾拒絕置評。

以往比特幣投資都是以散戶為主，又由於其天然通貨緊縮特性，被稱為大鯨魚的大戶多半是從2009年比特幣出現後早期就已投入者，例如化名中本聰(Satoshi Nakamoto)的美籍日裔發明者據信就持有超過百萬枚，One River浮出水面也象徵有越來越多法人正瞄準比特幣。

彼得斯說：「這種新的資產類別將引發一場改朝換代規模的資產配置。資金流入才剛開始。」英國專門押注市場波動性的投資公司Ruffer LLP也透露旗下1支基金有2.5%倉位是比特幣，並形容比特幣為「小而有力的保險，以防世界主要貨幣繼續貶值。」

比特幣最新報價漲幅收斂，至台灣時間上午9時仍有21388.78美元，24小時內上漲幅度達10.72%，今年內已漲197.87%。許多加密貨幣投資專家預期明年底前比特幣能觸及6萬美元，大型跨國銀行花旗(citibank)甚至預期比特幣明年的年終收盤價會站上38萬美元。

(中時新聞網)