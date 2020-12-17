明明都被拍到出席藝人好手生日派對沒戴口罩了，火箭「大鬍子」哈登仍能睜眼說瞎話！哈登17日訓練後受訪表示，自己在訓練營期間跑去亞特蘭大與拉斯維加斯，造成缺席火箭前兩場熱身賽主因，竟是帶著私人教練為了新球季一起訓練。

事實上，哈登昨(16日)在遭遇馬刺的熱身賽，先發打了21分鐘，雖交出12分、4助攻與3籃板表現，整個人卻明顯臃腫許多，明顯整體狀態還沒調回來，他卻可以「瞎掰」自己跑去亞特蘭大與拉斯維加斯是在訓練，而不是跑派對狂歡。

哈登也首次對於自己提出交易申請做出回應，「現在我只專注在火箭，這兩天的訓練與比賽，我都感覺很好。我不認為自己提出交易申請影響到誰，包含教練團、工作人員與球員，我們每個人都在全力以赴備戰新球季，這才是最重要的事。」

「我到現在還沒跟新總管史東做過任何交流，火箭發生很多變化，從管理階層、教練團到球員，這就是我們當前處境，」哈登說，「不過我認為新教練西拉斯做了很棒的工作，他跟球員進行交流，讓全隊運轉在一起，我還在學習新戰術與體系。」

(中時 )