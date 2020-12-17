泰雅族獵人楊東波，15日心血來潮上山打獵，原本想上山獵山羊，卻意外救到失蹤40天的邱男，事後他與漂亮老婆的照片也曝光。（圖／翻攝當事人臉書）

新竹邱姓男子闖入中橫便道管制區失聯40天後，15日晚間在台8線1.3公里一處廢電廠涵洞，被泰雅族獵人楊東波奇蹟尋獲，邱男奇蹟保住一命，救人的楊男也被外界封為「英雄獵人」，他聽後忍不住哈哈大笑，接著謙虛表示自己沒有那麼偉大，坦言自己是一名果農，一年只上山打獵一次，打獵只是興趣，沒想到意外救了人「換成是我在那裡，大概一個禮拜就倒了。」。

楊東波15日晚上山打獵，卻在廢棄電廠涵洞發現失蹤40天的邱男，當時訝異邱男能在偏僻涵洞生存40天，研判除了求生意志強烈，幸運選在能避風的涵洞棲身，用防水布裹身避寒，且離水源近，除了喝水，可能生吃活蝦止飢，才能撐到被他發現救自己一命。

闖入中橫便道失蹤40天的邱男，被獵人發現躲在廢棄電廠後山躲山洞內。（警方提供／王文吉台中傳真）

楊東波回憶說，該涵洞旁邊就是150公尺深的懸崖，當晚燈照進涵洞，赫然看到有人躺在地上，第一時間以為是具屍體，嚇了一大跳，翻了３圈跌倒，差點掉下150公尺深的懸崖。「那個涵洞海拔約1200公尺，是一處獵場，那天（15日）深夜我心血來潮，拿著獵槍上山，想打隻山羊或山羌回家，經過涵洞看到有人影（邱男），然然趕忙朝洞裡大聲吼叫，黑暗之中對方有抬頭看他一眼，隨即又倒下繼續昏睡。」

楊東波說，因為事發突然，等回過神後就到附近工寮打電話告知老婆這件事，這才被提醒洞中的人影，可能是失蹤多日的邱男，於是立即報警求救，經警方確認，果真洞裡的人是邱男，讓他忍不住直呼「他很幸運，剛好碰到我上山打獵」。

楊男表示，自己平時在山區務農，栽種甜柿、橘子，大約一年才會上山打獵一次，邱男能在寒冷的山區獨自存活41天真是奇蹟「換成是我在那裡，大概一個禮拜就倒了！」。他表示，不強求會否拿到邱男家屬說的50萬元獎金，如果有，他會拿出部分捐作公益，剩下的就拿去添購果園設備，如果沒有就認了。

(中時新聞網)