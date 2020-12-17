暖爐、羽絨 耶誕跨年「款好好」戴立綱：寒流恐破紀錄來三波

「冷」或許是北部民眾這幾天的感覺，這周東北季風除了帶來明顯濕冷，也帶來今年入冬以來最低溫，氣象達人彭啟明表示，今(17)日北部持續濕冷，早晚的溫度大約只在15-20度之間，迎風面越往東北角越低，只有14-17度。另外這兩天冷空氣稍微減弱，水氣也會減少些，明(18)晚另一波冷空將再增強。

彭啟明指出，今日清早下雨的範圍和強度和過去兩天比較已經緩和不少，桃園有些零星毛毛雨，新北到台北仍飄雨，迎風面的北海岸到基隆、宜蘭仍有雨，雨勢的範圍和強度都減緩不少，今明兩天冷空氣減弱，算是一個小空檔。

周五晚上另一波冷空再增強，在這一兩天短暫空檔後，周五晚上到周六(19)北部又將恢復濕冷的天氣型態，這波冷空氣將持續到下周二(22)，下周三(23)開始稍緩回溫，水氣也會減少些，但整體而言東北部迎風面的改變幅度不大，只是稍微有些空檔不下雨的時間。

北部每天早晚溫度約15-20度上下，迎風面越往東北角越低，只有14-17度，但台中以南溫度都還在19-26度間，相當的乾爽，南北之間的差距相當大。不過要留意周日到下周一，東北風增強仍會帶來較涼空氣，預計中南部也會略降溫，很符合下周一(21)冬至，有點溫差轉冷的感覺，是很適合聚餐進補的節日。

至於民眾關心的聖誕節可能和近日很類似，而跨年的預測上，有些預測模式都看到北方冷高壓在東亞發展醞釀，很有可能是今年入冬最強的一波冷空氣發威，有些預測上的數字顯示台灣有機會下探到10-12間的低溫，甚至更低，但對這樣的預測結果仍以保守態度來看待。

(中時 )