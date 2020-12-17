LED廠華興(6164)董事長劉守雄表示，公司成品照明業務在台灣市場滲透率持續成長，10月中開始，中南美洲低溫照明客戶也逐漸復工、訂單回籠，公司並已調整好策略及方向，朝向LED半導體照明的運用方向前進。

華興16日召開法人說明會，董事長劉守雄指出，今年由於疫情影響，營收衰退，所謂危機即是轉機，公司對內力行組織變革，對外廣招人才、顧問與專家，並考慮策略聯盟、異業合作，重新調整公司營運策略及方向。華興除了基本客戶持續維持外，持續創新應用以站穩利基市場，「潔淨新科技、健康好生活」是公司主要訴求。

因應疫情以及未來冠狀病毒存在於人類生活的常態，以及工業化帶來的空氣品質問題，讓UV應用需求攀升，華興在此領域也有所發揮，台灣、歐洲、美洲都有專案在進行，內容包括殺菌、滅活、空氣淨化、食物保鮮等，與「國際知名專業品牌商」以及「新創公司」合作，由資深顧問群帶動的一連串市場戰略，朝向跨領域合作，超前佈署，產品涵蓋全系列UV波段及應用，既符合原有客戶的需求又能開拓新市場和新商務模式，為今年法說會最大亮點。

劉守雄表示，公司已調整好策略及方向，善用既有的LED中、下游封裝以及模組的核心本領、朝向LED半導體照明的運用方向，加大力度介入與推廣，諸如智慧照明、智能照明、植物照明、車輛照明，尤其是健康照明、人因照明，相信在以往建立起既有的低溫照明、專業照明領域下相輔相成，明年華興電子會朝向「最高品質封裝、深化低溫應用、UV健康科技、半導體照明專案整合、在地生產」的方向持續發展。

華興電子今年前三季營收近5.7億元，稅後每股淨損0.33元，由於疫情影響，僅台灣市場的照明產品出貨增長。展望明年，中國區可口可樂冰櫃新設計方案、新商照產品推廣、UV產品應用都有進展，成為帶動明年業績成長的動能。

(時報資訊)