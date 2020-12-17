英特爾今日推出6種新款記憶體與儲存產品，協助客戶應對數位轉型挑戰。作為推進記憶體和儲存創新的關鍵，英特爾宣布Intel Optane Solid State Drive（SSD）系列新增兩款產品：全球最快資料中心SSD Intel Optane SSD P5800X，以及消費端產品Intel Optane Memory H20，該產品具有遊戲和內容創作所需的效能與主流生產力。Optane 將記憶體更帶近至處理器，協助解決現代運算的需求。

英特爾同時揭示將為雲端與企業客戶提供第3代Intel Optanepersistent memory（代號Crow Pass）。

英特爾公司資料平台事業群副總裁暨Optane事業部總經理Alper Ilkbahar表示，「今日是我們記憶體和儲存產品旅程的關鍵。隨著這些新款Optane產品的推出，我們將持續創新之路，強化我們的記憶體與儲存產品線，協助我們的客戶經歷數位化轉型的複雜性，能夠更好的應對。Optane產品與技術逐漸成為商用運算的主流元素，這些領先產品正推進我們長期成長的重點，包含AI、5G網路、與智慧化、自動化邊緣。」

英特爾同時宣布3款具備144層單元NAND型的新款SSD：Intel SSD 670p，針對主流運算的下一世代144層QLC 3D NAND型SSD；Intel SSD D7-P5510，全球市場首款144層TLC NAND設計；Intel SSD D5-P5316，由業界首款144層QLC NAND所建造的更高密度、更高耐用性SSD。

隨著Intel Optane技術發表，英特爾持續在資料中心記憶體與儲存金字塔階層當中增添新的層級，該層結合動態記憶體（DRAM）與NAND型快閃記憶體的特性。Intel Optane SSD舒緩資料供應瓶頸，並透過高速快取與高速儲存加快應用程式速度，進而增加了每台伺服器的服務規模，同時降低對延遲敏感的工作負載之交易成本。

(時報資訊)