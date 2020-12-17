NVIDIA日前推出可在競技遊戲中最佳化和測量延遲的Reflex技術組合，而12月最新推出的《CRSED》《Enlisted》《雷擊劍鬥》及11月推出《戰爭前線》 皆已更新支援NVIDIA Reflex低延遲模式。NVIDIA Reflex功能在所有 GeForce GPU 900系列或以上的版本中均可使用。開啟Reflex後，《CRSED》的系統延遲減少23%、《Enlisted》減少20%、《雷擊劍鬥》減少41%、《戰爭前線》減少22%。

NVIDIA Reflex是一款結合GPU、G-SYNC顯示器以及遊戲內建技術的革命性套件，用以測量和減少競技遊戲的系統延遲。

最受矚目的電競《英雄聯盟》(League of Legends)在2019年的冠軍賽吸引了1億多名觀眾，超過前一年的NFL超級盃。電競在觀眾數量和遊戲時間上都與傳統體育賽事不相上下，而玩家為了能夠發揮最佳遊戲表現，比以往更注重PC和顯示卡硬體的調整。

NVIDIA在幾年前投資了由NVIDIA研究團隊科學家所組成的電競實驗室，致力於瞭解電競中的玩家和硬體效能。今年發表的NVIDIA Reflex，革命性的系列組合涵蓋GPU、G-SYNC顯示器，及可在競技遊戲中測量並降低系統延遲的軟體技術(即為從按下按鈕到顯示器的延遲時間)。降低系統延遲對於競技遊戲的玩家來說至關重要，因為PC和顯示器能因此更迅速地回應使用者的滑鼠和鍵盤輸入，讓玩家能更快地掌握敵人位置，並更精準地射擊。

(時報資訊)