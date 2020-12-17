韓國首爾副市長 金佑英(音譯)周四表示，昨(16)日首爾每日新增確診人數創歷史新高達423人。除了首都圈每日確診人數破紀錄外，金副市長在CBS新聞廣播節目中也透露，韓國國內每日確診人數又破千，目前暴增至1014位。

16日全韓國1014個新確診案例當中，包括993位韓國本土患者，21位海外輸入者。

事實上，從12月初開始新冠肺炎傳播力便日益大增，首爾上次每日確診人數創新高時，是在5天前的12月12日所創下，當時每日有399位確診患者。

時間回溯到更早的11月25日，當時每日確診人數達212位，也曾創下前11個月最紀錄，現在現在跟新紀錄新紀錄比起來，也只能退到排名第16位。

金副市長也強調，如果首爾首都圈每日確診人數不減，再繼續維持如此高水位的話，市政府將會馬上將社交距離限制，提升至最高等級3。

目前大首爾地區疫情警戒為2.5級，再差1級就是最高等級3。至於其它韓國地區則在等級2，整個措施預計先執行至12月29日。

(時報資訊)