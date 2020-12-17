1名39歲女性，長期經痛與經血過多，白天嚴重影響工作效率，晚上也難以成眠，情緒變得非常負面。婦產科求診用超音波檢查發現，子宮直徑竟然是9公分，一般女性則只有4至5.5公分，體積更是7至8倍，確診子宮肌腺症，後利用高劑量黃體素治療，症狀大幅降低，治療1年後子宮直徑也縮小2公分。

中山醫院婦產科主治醫師鄢源貴表示，當經血排除不完全，有可能殘留在子宮內壁或回流到輸卵管或以外地方，例如卵巢、膀胱、大腸等縫隙，就有可能發生子宮內膜細胞異常增生，也會發生發炎反應。經痛是很常見症狀，也可能誘發嘔心、想吐、腹瀉等不適，長期發炎則容易發生組織纖維化。

鄢源貴持續說明，個案子宮體積大於一般女性，原因在於子宮內膜細胞侵犯到子宮內壁，除了組織異常增生，也因長期發炎，造成引發血液聚集腫脹外，在不斷受傷修補下還有了一定程度纖維化。比較保守的治療多用服藥方式，讓月經影響降低，有時會用藥物希望讓病患暫時停經，不讓經血持續影響受傷部位。

中山醫院婦產科主治醫師鄢源貴表示，臨床統計，90%經痛女性求診可能跟子宮內膜異位有關。（圖／NOW健康製作）

鄢源貴也說，子宮內膜異位最嚴重可能導致不孕，如果口服藥物治療效果不佳，有可能會動用外科手術。下治療診斷時，必須考量患者有沒有生育打算，去除病灶處時要很小心，因反覆手術也可能影響子宮、卵巢、受孕等功能，因此術前跟病患要良好溝通，如果病患仍有受孕需求，就會偏向使用長期藥物治療，減少子宮受傷風險。

鄢源貴補充，臨床統計中，台灣約有30%女性有子宮內膜異位相關病症，因經痛到婦產科就醫的女性，當中90%很可能與子宮內膜相關，可以說大部分經痛跟子宮內膜異位有關係，若不搭配藥物控制，只要女性還有月經，子宮內膜異位症就會再復發，為避免因反覆手術影響子宮，長期藥物治療成趨勢。

鄢源貴醫師提醒，子宮內膜異位症是慢性疾病，除了要有長期治療的觀念，也要每3至6個月定期追蹤。此外，保持良好的飲食與生活習慣，避免過度進補，規律運動釋放壓力，保持積極樂觀的態度都有助於控制疾病、避免惡化或復發，找回屬於自己的健康人生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)