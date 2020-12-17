華語天后蔡依林剛結束高雄6場Ugly Beauty巡迴演唱會，超強陣容與精湛演出總能給粉絲滿滿驚喜，想不到她16日推出睽違2年的《甜秘密》MV，再度震撼網友。

蔡依林的《甜秘密》找來鬼才導演廖人帥執導，開頭找來百萬YouTuber「老高與小茉」當說書人，敘述漁村中的神奇傳說，蔡依林少女時期曾被鯨豚拯救，鯨豚卻因此喪命，從此之後蔡依林成為鯨豚迷。某天漁村舉行獵殺鯨豚的豐收祭典，友人驚覺蔡依林陷入人魚戀，將該鯨豚刺殺。十個月後，蔡依林挺著孕肚現身漁人酒吧，生下一個人魚寶寶。

整支MV的風格詭譎又神祕，加上前衛的視覺設計與劇情走向，在華語圈內算是極具有創意，推出短短11小時就有56萬點擊數，許多網友紛紛留言讚嘆：「一開始還以為點錯成老高的影片...有誰差點按重新整理嗎？廖人帥導演這個創意太神了幫補血」、「根本視覺饗宴」、「以後是不是要上架到Netflix了」、「只有蔡依林可以超越蔡依林」、「太強大了這個MV電影規格」。

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(中時新聞網)