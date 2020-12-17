新冠肺炎疫情未歇，疫苗是終結疫情、推動各國解封的希望。中央流行疫情指揮中心在疫苗採購上採取多管道方式，除了直接洽詢廠商，也藉由加入COVAX平台爭取疫苗分配。專家諮詢小組委員李秉穎表示，由於輝瑞與BNT合作的疫苗需要-70度冷鏈設備，有些國家不願投資，加上台灣在COVAX投入的資金多，有選擇權，購得這支疫苗的機率較高。

指揮中心發言人莊人祥日前表示，COVAX的部分，當初釋出3款候選疫苗，分別是BNT、AZ和賽諾菲。由於賽諾菲短期之內應該不會完成第3期臨床試驗，目前的選項應是AZ和BNT。

李秉穎今受邀接受HITFM《周玉蔻嗆新聞》採訪時指出，COVAX平台主要的目的是分配疫苗，確保低收入國家也能分配到疫苗，分配的順序是有投資就會優先，會先提供足以應付緊急需求的量，確保醫護人員、防疫人員、國家安全相關人員可先接種，像台灣就有選擇權，可以選擇不要哪支疫苗。

輝瑞與BNT合作的疫苗需要-70度的冷鏈設備，且拿出來後5天內就要使用，李秉穎表示，由於有些國家不願意投資，台灣購得這支疫苗的機率高。台灣目前還沒有冷鏈設備，需要主管單位設置才能購買。

李秉穎表示，指揮中心已經排出接種順序，比較資深的民眾、潛在疾病的人都是優先族群，最快3月就能開打，最晚則是6月。疫苗開打後，一定會像流感疫苗一樣，有民眾出現偶發事件被擴大解釋為疫苗不安全。例如2009年H1N1疫苗，原本預計70％的民眾接種，最後只有26％，就是因為野的民進黨在罵，今年應該是國民黨會罵。

對於有無和部長討論誰先接種疫苗？李秉穎說，這個是政治問題，不是學術問題，我們只討論學術問題。周玉蔻則說，若是總統先打一定會被說是拍馬屁。李則開玩笑說，「妳一天到晚就喜歡政治問題」。

至於近期有台商想組團出國打疫苗，屆時的邊境措施要怎麼辦？李秉穎說，出國打疫苗除了需要居家檢疫外，疫苗也要接種2劑，中間相隔1個月，接種完第2劑後要等2個禮拜的時間抗體才會上來，回國後又要居家檢疫，至少要花2個月的時間，除非閒閒沒事，不然真的不符合成本效益。

另外，若要出國打疫苗，也不是隨便打一個就說有免疫力。李秉穎表示，若要推動免疫護照，接種的疫苗必須經過國際公認、是權威機關研發的，若是一些沒有完成人體試驗就開打的，有效性就無法確認。

(中時 )