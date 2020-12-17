精神科醫師蘇偉碩開記者會，表示「萊豬有毒、萊豬就是毒豬」，遭高雄警方約談。國民黨革實院長羅智強今早在臉書PO出，衛福部警告蘇偉碩「勿散布萊劑有毒的不實言論，以免觸法」說法的新聞稿，加上蔡總統當年在野時上街頭「反毒牛」的照片，大酸衛福部長陳時中說「蔡英文拿『毒牛』標語是英明大總統，蘇偉碩說『有毒』就要查水表，啊！我現在加入民進黨還來得及嗎？」

羅智強昨晚在臉書聲援蘇偉碩，表示「破天荒，政府要開放萊豬進口，不是政府要證明萊豬安全，而是反對者要證明萊豬不安全。當年蔡英文不就參加「反毒牛」的遊行嗎？過去蔡英文可以說毒牛，今天蘇醫師不能說毒豬？」如果蔡英文想要澄清萊豬的疑慮，那應該是堂堂正正的跟江啟臣辯論，用抓人的方式，去逼迫人民噤聲，蔡英文真以為這樣可以封天下人悠悠之口？

羅智強今早在臉書又發文並PO出照片，照片內容是衛福部今年11月17日的新聞稿「勿散布『萊劑對動物傷害大，像人吸毒一樣、會影響大腦，恐誘發遺傳性精神病』的不實言論，以免觸法！」而警示的內容，正是蘇偉碩一再提及的說法。另有當年民進黨在野，蔡英文擔任黨主席時走上街頭，手持「反毒牛，反出賣，反欺騙」標語的照片。

羅智強說：「可是陳時中，蔡英文曾經拿著「反毒牛」的標語逛大街耶！我超級相信蔡英文的怎麼辦？我就是要說因為民進黨說萊劑有毒，為表示對大有為的政府的無限信任，我也要說萊劑有毒，可以求求政府，把我和蔡英文一起關起來嗎？」

羅智強酸說：「蔡英文拿『毒牛』標語是英明大總統，蘇偉碩說『有毒』就要查水表，啊！我現在加入民進黨還來得及嗎？」

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(中時 )