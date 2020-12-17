中市議員、醫教界聲援反萊豬醫師 抨擊「查水表」綠色恐怖。（影／盧金足攝）

中市議員、醫教界聲援反萊豬醫師 抨擊「查水表」綠色恐怖。（影／盧金足攝）

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩日前受台中市教育產業工會與數個家長團體，在台中出席記者會，以醫師專業立場向社會大眾表達對瘦肉精豬肉的疑慮，不料卻傳出蘇偉碩收到高雄市警察局約談，市議員羅廷瑋18日上午9時與教育、醫師團體到行政院中部辦公室抗議，高喊「綠色恐怖動起來，良心醫師不孤單」，要求行政院、高雄市政府公開道歉，停止「查水表」壓迫反萊豬人士的行為。

抗議行動到9點多仍然持續中。

抗議團體要求行政院、高雄市政府公開道歉，求停止「查水表」壓迫反萊豬人士的行為。（盧金足攝）

前行政院中辦副執行長王秋冬、很多台中醫界、教育界、民意代表站出來聲援醫師蘇偉碩。（盧金足攝）

微笑天使協會常務理事、台中市議員羅廷瑋今日上午9時與台中教育產業總工會理事長卓奕宏、前醫師公會全國聯合會秘書長蔡明忠、前行政院中辦副執行長王秋冬、大里區立仁里長鄭伯其等團體，到行政院中辦抗議，力挺公開反萊豬遭約談的蘇偉碩。

羅廷瑋指出，蘇偉碩日前出席台中市教育產業工會與數個家長團體的記者會時，以醫師的專業立場表達對瘦肉精豬肉的疑慮，卻傳出蘇偉碩收到警察局約談，還註明「無正當理由不到場，要發拘票」，抨擊執政黨竟然用恐怖手段對付一個醫師，只是為了護航萊豬。

部分教育與醫界代表到場表示，面對綠色恐怖的國家機器，良心醫師不孤單，很多台中醫界、教育界、民意代表都站出來聲援。

要求行政院、高雄市政府公開道歉！羅廷瑋要求停止「查水表」壓迫反萊豬人士的行為，否則更大的民怨會向中央反撲。

(中時 )